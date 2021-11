Erst außerhalb von Tirol mit dem Erfolg auf einer Wellenlänge

Innsbruck – Dort wo Tirol draufsteht, soll in Wahrheit viel Oberösterreich drinstecken? Sieht aus wie Etikettenschummel. Doch so einfach ist die Sache im Falle Bernhard Reitshammer nicht. Der EM-Dritte von Sonntag schwamm ja bis zu seinem 22. Lebensjahr in Innsbruck, ehe 2016 der Wechsel in den Osten zum ASV Linz folgte. Der oberösterreichische Schwimmverband führt Reitshammer ebenso wie den Innsbrucker Simon Bucher stolz als einen seiner Olympiazentrum-Athleten – was ist nun richtig?