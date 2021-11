Stein um Stein zur Hochglanz-Fassade aus Osttiroler Serpentinit

Schlamm, Wasserpfützen und Kälte: Am Vortag hat es geregnet und bis auf mittlere Höhen heruntergeschneit. Trotzdem herrscht im Steinbruch in Hinterbichl, Gemeinde Prägraten am Großvenediger, entspannte Stimmung. Die Arbeiter sind Schlimmeres gewöhnt. Inzwischen scheint die Sonne auf die verfärbten Lärchen und den Schnee in der Höhe und Vorarbeiter Gerhard Berger schwärmt: „Ist das nicht ein Prachtwetter?“