Gut zu wissen: Wo und für wen 2G, Maskenpflicht und Co. (nicht) gelten

Seit Montag gilt beinahe in allen Lebensbereichen in Österreich 2G. So einfach, wie die Regelung klingt, ist sie aber nicht, denn zahlreiche Ausnahmen erschweren den Durchblick. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu 2G, 3G, Maskenpflicht, Arbeitsplatz und Co. lesen Sie hier.