Der Osttiroler Arbeitsmarkt boomt wie noch nie

Egal, ob gelernt oder ungelernt, Personal wird in Osttirol zurzeit dringend gesucht, quer durch alle Branchen.

Lienz – Die Lage am Osttiroler Arbeitsmarkt hat sich komplett gedreht. Das sagt Doris Batkowski, Leiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) in Lienz. „Wir haben inzwischen nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern schon einen Arbeitskräftemangel.“ Quer durch alle Branchen und Sparten würde Personal gesucht, ob mit Ausbildung oder zum Anlernen.

Osttirol war die letzten Jahrzehnte immer das Tiroler Schlusslicht in Sachen Beschäftigung. Jährliche Arbeitslosenquoten um die zehn Prozent waren keine Seltenheit. Umso überraschender präsentiert sich der Arbeitsmarkt seit einigen Monaten. Nicht einmal 1100 Vorgemerkte scheinen beim AMS für den Monat Oktober auf, so wenige wie noch nie. Und davon hat ein Teil bereits eine Beschäftigungszusage für die Wintersaison. Schon 2019 sei ein „Superjahr“ gewesen, meint die AMS-Leiterin, doch die guten Werte würden jetzt noch einmal übertroffen.

Die Zahlen geben ein eindeutiges Bild: Erreichte die Osttiroler Arbeitslosenquote im März 2021 noch 10,2 Prozent, so war sie im Juni schon auf 3,5 Prozent gesunken, die letzten Monate zeigten Werte um 3,1 oder 3,2 Prozent. Zum Vergleich: In Tirol liegt die Quote zurzeit bei 3,8 Prozent.