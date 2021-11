TT-Analyse: Sündenbocktheorie schadet mehr als sie nützt

Die Qualität einer Demokratie erkennt man auch an ihrem Umgang mit Minderheiten. Das scheint man in Österreich vergessen zu haben. Seit Wochen richtet die Mehrheit der Geimpften der Minderheit der Ungeimpften aus, was sie gefälligst zu tun hätte, ungeachtet dessen, dass der Persilschein für Geimpfte ordentliche Flecken bekommt. Denn die Pandemie wird auch von unvorsichtig gewordenen Geimpften weitergetragen. Die sehen sich im Recht, schließlich wird ihnen das täglich von der Bundesregierung attestiert.