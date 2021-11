Tirols Exporte steuern auf neuen Rekordkurs

Innsbruck – Tirols Exporte haben nach der Delle 2020 wieder angezogen. „Noch haben wir naturgemäß keine endgültigen Zahlen, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir in Tirol 2021 ein wirklich schönes Plus erreichen können“, so Georg Leitner, Abteilungsleiter Außenwirtschaft in der Wirtschaftskammer. Im Pandemiejahr 2020 hat Tirols Wirtschaft den Außenhandel insgesamt relativ stabil halten können. Laut Statistik Austria wurden vergangenes Jahr aus Tirol Waren im Wert von 12,9 Milliarden Euro exportiert, was einem leichten Rückgang um 1,7 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019 (13,1 Mrd. Euro) entspricht. „Tirols Exportwirtschaft erzielt damit rund 40 Prozent der Tiroler Wirtschaftsleistung“, betont Leitner. Rechne man die Waren- und Dienstleistungsexporte Tirols zusammen, stehen wir in Österreich ganz vorne“, so Leitner.