Unterweger verlässt ORF Tirol: „In wechselseitiger guter Nachrede“

Innsbruck – Mitte September wurde Esther Mitterstieler vom ORF-Stiftungsrat als künftige Direktorin des Landesstudios Tirol bestellt. Die bisherige Leiterin des Ressorts Wirtschaft in der ORF-Radioinformation tritt ihre neue Funktion am 1. Jänner 2022 an. Noch-Landesdirektor Robert Unterweger wird dann aus dem Unternehmen ausscheiden. Das geht aus einem Schreiben Unterwegers an die Belegschaft des ORF Tirol hervor, das der TT vorliegt.