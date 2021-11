56.200 Euro für Tirol-Abend: „Tirol endlich zeitgemäß präsentieren“

Innsbruck – Noch bis Jahresende führt Tirol mit Bundesrat Peter Raggl (VP) den Vorsitz in der Länderkammer und mit Landeshauptmann Günther Platter (VP) jenen in der Landeshauptleutekonferenz. Am 14. Juli gab es dazu – wie schon bei ähnlichen Anlässen in der Vergangenheit – einen landesüblichen Empfang und einen Tirol-Abend in der Wiener Hofburg.