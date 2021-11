Heuer wird der Advent in Rattenberg ruhig

Rattenberg – 3000 Besucher, das war der magische Wert des Rattenberger Advents in den vergangenen Jahren. Mehr Tickets wurden pro Samstag, an dem er stattfand, nicht aufgelegt. Die Karten waren daher rasch vergriffen. Die Veranstaltung im mittelalterlichen Städtchen hatte auch wegen ihres attraktiven Kulturprogramms einen Kultstatus erreicht. Daher war eine Begrenzung der Besucherzahl notwendig. Wie überall hieß es im vergangenen Advent auch in Rattenberg: von hundert auf null. Die historischen Gassen blieben wegen des Lockdowns leer.