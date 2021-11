TT-Leitartikel zu Belarus: Flüchtlinge als Waffen gegen die EU

Tausende Flüchtlinge belagern die polnische EU-Außengrenze zu Belarus. Verzweifelte Menschen – darunter viele Kinder – sind im Niemandsland zwischen Polen und Belarus gestrandet, bei eisigen Temperaturen. Es fehlt an Nahrung, Hygieneartikeln, an allem. Der Weg in die EU ist durch Stacheldraht und Tausende polnische Soldaten, welche die Grenze schützen, versperrt. Auf der anderen Seite lassen belarussische Sicherheitskräfte die Flüchtlinge nicht mehr zurück.