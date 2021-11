Imprägnieren, aber richtig: So schützt man Jacke und Gesundheit

Innsbruck – Im Regen stehen will man im Spätherbst wirklich nur mit wasserdichter Kleidung. Dementsprechend achtet man beim Anziehen auf deren Schutzfunktion. Heutzutage werden Regen-, Outdoor- oder Skijacken aus wasserabweisenden Stoffen hergestellt, und sie sind beim Kauf deswegen mit speziellen Mitteln bearbeitet.

Doch kommt die Jacke in die Jahre, verabschiedet sich auch die Schutzschicht. Sie deswegen in die Altkleidersammlung zu stecken, ist unnötig. Es gibt Mittel und Wege, damit das Wasser wieder an der Außenschicht einwandfrei abperlt. Um diese anzuwenden, muss die Bekleidung natürlich von Schmutz befreit beziehungsweise gewaschen sein.