Neun Medaillen für Tirols Turner beim Heimspiel in Innsbruck

Die Aufregung war groß, nicht nur weil mit den österreichischen Jugendmeisterschaften der Kunstturner in Innsbruck der Höhepunkt des Jahres angestanden war. Covid-19-bedingte Quarantänen wirbelten bis kurz zuvor einiges durcheinander, am Ende freute sich Organisatorin, Landesfachwartin und Trainerin Hanna Konzett dennoch über gleich fünf Team-Medaillen (vier Silber, einmal Bronze) und vier Einzel-Erfolge: „Es war ein toller Saisonabschluss.“ Jener der Jüngsten folgt in zehn Tagen.