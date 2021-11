Corona und der 2G-Regel zum Trotz: Davis Cup soll die Olympiahalle füllen

Nach dem Rekordsieg in Paris-Bercy stehen bei Novak Djokovic ATP Finals und Davis Cup am Plan.

Nach der Rekordwoche von Tennis-Star Novak Djokovic in Paris (37. Masters-Titel, zum siebenten Mal Nummer eins zu Jahresende) beginnt nun die finale Phase der Saison. Mit den ATP Finals in Turin (14.–21.11.) wartet die inoffizelle WM, vier Tage danach steigt Österreichs bis dato größtes Tennis-Event, wenn in Innsbruck das Davis-Cup-Finalturnier ansteht (25.–30.11.).