Innsbrucker Klinik reduziert Leistungen, neue Besuchsregelung ab 15. November

Innsbruck – Auch an der Innsbrucker Klinik steigt ob der zunehmenden Corona-Infektionszahlen die Auslastung der Intensivstation. Wie die Tirol Kliniken am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgaben, führt das nun dazu, dass auch auf anderen Stationen Leistungen reduziert werden müssen. Außerdem wird eine neue Besuchsregelung eingeführt.

Derzeit steige die Zahl der Covid-Patienten – vor allem im kritischen Intensivbereich – deutlich an, hieß es. Mit Stand Mittwoch liegen in Innsbruck 20 Corona-Infizierte auf einer Intensivstation, einer davon ist geimpft. In Hall liegen vier Patienten auf der Intensivstation, keiner von ihnen ist geimpft. Dazu komme ein derzeit höherer Anteil an Akutpatienten, „der in den nächsten Wochen sicher weiter steigen wird“, heißt es in der Aussendung.