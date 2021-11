25-jähriger Elektriker nach Stromunfall in Mayrhofen im Krankenhaus

Mayrhofen – Mittwochnachmittags geriet in Mayrhofen ein 25-jähriger Elektriker in den Stromkreis und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann war gegen 16 Uhr damit beschäftigt, Elektroinstallation eines Hotels nach einer Beschädigung wieder Instand zu setzen.

Als der Elektriker im Verteilerkasten ein Kabel an eine Schiene klemmen wollte geriet dieser in den Stromkreis, konnte sich jedoch nach kurzer Zeit wieder selbst befreien. Per Handy informierte der 25-Jährige einen Arbeitskollegen, der ihm zur Hilfe eilte und die Rettung verständigte.