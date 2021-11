Zug kollidierte am Bahnübergang in Kitzbühel mit Lkw

Kitzbühel – Am Mittwoch gegen 13 Uhr wollte ein 28-jähriger Österreicher mit seinem Lkw-Zug den Eisenbahnübergang am Hornweg in Kitzbühel überqueren. Nach Angaben des Lenkers nahm ihm ein anderer Fahrzeuglenker die Vorfahrt, weshalb er im Bereich des Bahnüberganges sein Fahrzeug zum Stillstand bringen musste.