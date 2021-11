Ein Schritt zum schneefreien Radfahren in Innsbruck

Innsbruck – Diese Nachricht dürften die „Ganzjahresradfahrer“ in Innsbruck – deren Zahl seit Jahren merkbar steigt – gerne hören: Der Winterdienst entlang der Hauptradrouten am Inn und an der Sill soll ausgebaut werden. Ein gemeinsames Pilotprojekt der Ämter für Straßenbetrieb und Grünanlagen sieht die durchgängige Räumung und Salzbehandlung der Radwege in der laufenden Wintersaison bis Ende März vor – sehr zur Freude von Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne).