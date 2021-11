TT-Leitartikel: Nötige Erkenntnis für Kurz – es ist vorbei

Es war einmal ein Mann, der trat mit hohem Anspruch an. An die Spitze der ÖVP hatte er sich, auch Landes-obleute bezirzend, gebracht, den Vorgänger abmontiert. Unter seiner Ägide werde alles besser werden, Schluss sei mit Freunderlwirtschaft, Proporz und anderen Unzulänglichkeiten in der hiesigen Politik, ließ er wissen. Sein Losspruch „Neuer Stil“. Das kam gut an bei den Leuten. Vertraut und geglaubt wurde ihm von vielen. In das Kanzleramt zog er ein. Mittlerweile ist er Doppel-Ex-Regierungschef, Korruptionsvorwürfe gibt es gegen ihn und seine „Prätorianer“.