Stasto investiert 12 Mio. Euro in Innsbruck

Innsbruck – Der Industrie-Dienstleister Stasto Automation erweitert seinen Stammsitz in Innsbruck und investiert dafür rund 12 Mio. Euro. „In den letzten Jahren ist Stasto kontinuierlich gewachsen und muss nun auch das Gebäude vergrößern. „Für uns kam nur eine Erweiterung an unserem jetzigen Standort in Frage“, betont Geschäftsführer Christof Stocker.