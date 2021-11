Imst, Innsbruck – „Ich bekomme heute keinen PCR-Test mehr, aber die Screeningstraße war gerade leer“, sagt eine Frau verzweifelt, die versuchte, einen Testtermin bei der Screeningstraße in Imst zu erhalten. Tatsächlich waren am Mittwoch die so genannten Zeitslots voll ausgebucht, wie der Geschäftsführer des Roten Kreuzes Imst, Thomas Köll, bestätigte.