Lady Gaga schwebte in Lila zur „House of Gucci“-Premiere

London – Wie man sich selbstbewusst in Szene setzt, ist im Show-Business bekannt. Dennoch ist Lady Gaga in diesem Fach eine Sonderklasse für sich. Das bewies sie einmal mehr bei der Premiere des Gucci-Familiendramas in London am Dienstagabend. Ihr luftiges purpurfarbenes Kleid war ein Hauch von Nichts, dessen Schleppe sie dramatisch durch die Luft fliegen ließ. Durchscheinende Netzstrümpfe und gigantische Plateauschuhe rundeten die Inszenierung ab.

Bei so viel Glamour darf dennoch nicht vergessen werden, worum es eigentlich wirklich ging. Geladen wurde zur Premiere des Films „House of Gucci“, in dem der größte Skandal des Modehauses verarbeitet wurde. Gaga spielt darin Patrizia Reggiani. Die Ex-Frau des einstigen Chefs des Modehauses Gucci, Maurizio Gucci, wurde 1997 in einem Aufsehen erregenden Prozess verurteilt, den Mord an ihrem Ex-Mann in Auftrag gegeben zu haben.