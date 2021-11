Umsatzsteuererklärung: Steuer-Mahnung vom Computer?

So mancher soll eine Umsatzsteuererklärung beim Finanzamt abgeben und weiß vielleicht gar nicht, was das ist.

Innsbruck – Erstaunen herrscht dieser Tage bei sehr vielen Personen, die in einem Angestelltendienstverhältnis arbeiten. In einem amtlichen Brief weist das Finanzamt Österreich sie nämlich darauf hin, dass noch eine Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2020 ausständig sei. Zur Erklärung: Wer bei einem Betrieb angestellt ist, muss keine Umsatzsteuer abführen. Schreckmomente gab es aber wohl trotzdem, denn das Ende der Frist bis zur Einreichung wird in dem Schreiben mit 19. November 2021 angegeben, in einer Rechtsmittelbelehrung heißt es umgehend in dem Schreiben, dass dieses Rechtsmittel nicht zulässig sei.