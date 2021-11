Tiroler Vinzenzgemeinschaft: Aufeinander zugehen trotz Abstandsregeln

Innsbruck – Keine Hilfe ohne Hausbesuch. So lautet ein zentrales Motto der Tiroler Vinzenzgemeinschaften in Anlehnung an das Credo ihres Patrons Vinzenz von Paul (1581–1660), der einst sagte: „Wir müssen die Stufen der Armenhäuser hinaufsteigen.“ In Zeiten einer Pandemie, wo das Abstandhalten als eine der wichtigsten Verhaltensregeln gilt, ist das durchaus eine Herausforderung, wie Christoph Wötzer, Präsident der Vinzenzgemeinschaften Tirol, einräumt. Die Pandemie habe die Arbeit der Vinzenzgemeinschaft daher schon sehr beeinträchtigt. Denn am Telefon die Menschen aufzufangen sei sehr schwierig. „Trotzdem ist es uns gelungen, auch und gerade während der Lockdowns zu helfen“, sagt Wötzer und verweist etwa auf die Tatsache, dass auch während des Total-Lockdowns der Vinzibus wohnungslose und bedürftige Menschen regelmäßig mit Essen versorgt hat.