Mobilität in Osttirol: „Keine Zeit für Einzelkämpfer“

Öffentlicher Nahverkehr und das Car-Sharing-Angebot „Flugs“ ergänzen einander in Osttirol bereits.

Lienz – Bemühungen, die Mobilität in Osttirol verbreitet auf neue Beine zu stellen, hat die Pandemie fast gänzlich zunichtegemacht. Über viele Jahre hatten sich mit Antrieb des Regionsmanagements Osttirol (RMO) bis in die Seitentäler gemeinnützige Dienste wie Ruftaxis und Gemeindemobile entwickelt, um vor allem für die „letzte Meile“, also zum Beispiel für den Weg von der Haltestelle zur Haustür, ganzjährige und günstige Transportmöglichkeiten zu schaffen – als Alternative zum Zweit- oder Drittauto, Fahrer inklusive.