Juwelen der russischen Zarenfamilie für 765.000 Euro versteigert

"Nach einer unglaublichen Reise durch alle Länder Skandinaviens kam er mit dem Schiff in London an, wo er die Juwelen in einem Banksafe deponierte", sagte Olivier Wagner von Sotheby's vor der Auktion. Nach Pawlownas Tod 1920 in Frankreich wurden die Brosche und die Ohrringe an ihre Tochter, Prinzessin Elena von Griechenland und Dänemark, und danach in der Familie weitergegeben, bis sie 2009 zum ersten Mal von Sotheby's in Genf versteigert wurden. Damals wurden sie von einer europäischen Adelsfamilie gekauft. (APA/AFP)