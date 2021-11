Die Wattens Penguins sind vorerst die Nummer eins im Land

Wattens – Wer ist die Tiroler Nummer eins in der 3. Eishockey-Liga? Die Antwort lautet, zumindest nach sechs absolvierten Spieltagen, WSG Wattens. Die Penguins gewannen am Dienstagabend dank des späten Siegtreffers von Jan Pardavy das Derby gegen die Krokodile aus Kundl mit 3:2. Ärgerlich für die Unterländer war besonders, dass man dabei auch eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben hatte ...

Am anderen Ende der Tabelle findet man aktuell den HC Kufstein, der am Dienstagabend gegen den unangefochtenen Leader aus Hohenems an einem Erfolgserlebnis schnupperte. Das 1:2 gegen eine Mannschaft, der zuvor in fünf Spielen 38 Treffer gelungen waren, scheint durchaus respektabel.