Ein Tirol-Duo sieht sich im U21-Team bei der EM-Quali wieder

Innsbruck – In der Gegenwart tritt das österreichische U21-Nationalteam in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2023 morgen (17 Uhr/live ORF Sport+) in Aserbaidschan an, ehe am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) in Ried der Schlager gegen Kroatien wartet. Und an Bord der Maschine, die nach Baku abhob, saßen gestern mit Matthäus Taferner und Stefan Skrbo zwei waschechte Tiroler, die nach vielen, vielen Jahren wieder aufeinandertreffen.