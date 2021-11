Europäische Union bekommt eigenständige Asylagentur

Brüssel, EU-weit – Der Weg für den Ausbau des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) zu einer eigenständigen Asylagentur ist so gut wie frei. Das Europaparlament bestätigte am Donnerstag mit großer Mehrheit eine entsprechende Einigung mit dem Rat der EU-Staaten vom Juni. Bevor EASO mit Sitz auf Malta in die Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) umgewandelt werden kann, muss der EU-Ministerrat noch formell zustimmen. Dies soll noch in diesem Jahr geschehen.