ELGA läuft nach Störungen wieder stabil

Wien – Die Elektronische Gesundheitsakte ELGA läuft seit Mittwoch wieder stabil, das hat die ELGA GmbH am Donnerstag mitgeteilt. In den vergangenen Tagen war es zu Überlastungen und Verzögerungen im System gekommen, betroffen waren E-Impfpass, E-Medikation und E-Befund in Ordinationen und Apotheken. Das Problem trat nach einer Aktualisierung des ELGA-Berechtigungssystems am 4. November auf.