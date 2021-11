Nippelalarm zur besten Sendezeit: Das war das „TV Total"-Comeback

Statt Stefan Raab drückt jetzt Sebastian Pufpaff die Tasten auf dem „Nippelboard". © Willi Weber

TV-Kritik Von Tamara Stocker

Innsbruck – Es ist Mittwoch, 20.15 Uhr – und in der Glotze weit und breit keine Spur vom „Bachelor". Kann also nur ein guter Abend werden. Aber so ganz ohne Schrottfernsehen geht's dann halt auch nicht. Ich überlass das Zappter zum Zerpflücken dieses ganzen Mattscheibenkäses diesmal aber lieber jemand anderem. Einem alten Bekannten. Wobei ... altbekannt ist eigentlich nur das Format selbst. Dieser grau-melierte Mittvierziger, der da breitgrinsend auf einer Poledance-Stange ins „TV Total"-Studio runterrutscht, hat eigentlich nichts mit Stefan Raab gemeinsam. Vor allem hat dieser Nicht-Stefan-Raab eindeutig zu wenig Zähne.

Dafür aber weit mehr Biss. Ein bisschen ungewohnt ist das ja schon. Einen Moderator zu sehen, der so motiviert und engagiert bei der Sache ist, sich nicht von einem müden Gag in den nächsten ääääht und sogar weiß, worum es gerade geht. Ich muss ganz ehrlich sein: Die letzten Jahre „TV Total" waren nicht mehr das Wahre. Viel mehr lebten sie von den positiven Erinnerungen an eine Zeit, in der Raab noch nicht den genervten Onkel mimte, der eigentlich so gar keinen Bock hat, den Kindern schon wieder eine Gutenachtgeschichte vorzulesen. Aber die Kinder hatten ihn ja trotzdem lieb. Weil er über die Jahre ja immer so verrückte Sachen mit ihnen gemacht hat. Als der Onkel aber dann 2015 das Licht ausgeknipst hat, hat er es nie wieder angemacht.

Surfen auf der Nostalgie-Welle

Bis jetzt. 2156 Tage sind vergangen und es ist fast wie ein Überraschungsbesuch. Ohne großen Vorlauf oder Promo-Tamtam hat ProSieben sein wohl größtes eingemottetes Flaggschiff wieder auf Hohe See geschickt. Und damit sind sie nicht die einzigen: Während draußen die vierte Pandamie-Welle tobt, reitet ein TV-Sender nach dem anderen munter auf der Nostalgiewelle dahin: „Starmania", „X-Factor – das Unfassbare", „Wetten, dass..?", „Geh aufs Ganze" oder „Sex and the City" sind da nur ein paar aktuelle Beispiele. Und dann wären da ja noch die No Angels und ABBA. Puh, 2021. Nicht, dass Modern Talking jetzt auch noch auf falsche Gedanken kommen. Gott bewahre. Aber wer weiß. Vielleicht ist die Fernsehgeschichte ja jetzt auch einfach zu Ende erzählt und jemand hat nochmal auf Play gedrückt. Und solange Attila Hildmann nicht wieder zu kochen anfängt, ist das ja auch völlig okay.

Während „TV Total" also seinen sicheren Hafen der Erinnerung verlässt, streicht der Altmeister weiterhin die Segel – ist aber im Hintergrund mit an Bord. Der neue Kapitän heißt Sebastian Pufpaff. Ein mir bisher völlig unbekannter Typ. Aber eines weiß ich: Allein der Nachname wäre Stoff gewesen, mit dem Raab locker die erste Viertelstunde gefüllt hätte.

Ungewöhnlich guter Abklatsch von Altbekanntem

Aber Pufpaff Daddy ist generell nicht zu beneiden: Die Fußstapfen des beliebten Fernsehonkels sind schon ziemlich groß. Überhaupt ist es ein schwieriges Unterfangen, an ikonischen Grundfesten zu rütteln – man denke etwa an die Serie „Two And A Half Men" nach dem Abgang von Charlie Sheen. Und natürlich ist auch ein Stefan Raab nicht zu ersetzen. Aber das darf auch nie das Ziel sein. Darum hat auch „der Neue" eine faire Chance verdient. Und siehe da: Pufpaff erfindet das Rad nicht neu. Vielmehr zeigt er, dass das alte noch was taugt und auch sechs Jahre später noch sehr gut funktioniert. Denn auch frisch entstaubt und vom Keller wieder ans Tageslicht gezerrt, hat „TV Total" nichts von seinem ursprünglichen Format-Charme eingebüßt.

Es ist alles da, was man in guter Erinnerung hat: Das vertraute Intro, dessen Melodie um Punkt 20.15 Uhr wie Konfetti durch meine Gehörgange schießt. Die gekreischte Plakat-Ansage eines Studio-Gasts. Die große Treppe, der fahrbare Tisch und die ranzigen, braunen Ledersessel. Ja, sogar die Musiker von den Heavytones sehen aus, als hätte man sie damals eingefroren und jetzt wieder aufgetaut. Und noch jemand hat endlich wieder einen Job: Die überdreht-ulkige „TV Total"-Stimme, die man nicht einmal bei einer Totalamputation aus dem Kopf bekommt. Als dann auch noch das gute alte „Nippelboard" entblößt wird, bin ich endgültig heiß auf alles, was da noch kommt.

Von Gottschalk bis zu Reichelt

Und auch Pufpaff freut sich wie ein kleines Kind aufs Christkind, dass er nun die Herrschaft über das Herzstück der Sendung hat. Viele dieser lustigen Fernsehschnipsel genießen ja bis heute Kultstatus. Vom „den Hodensack in kaltes Wasser hängen" bis „Maschendrahtzaun" – Stefan Raab hat schon Memes gemacht, da gab es den Begriff noch nicht mal. Und freilich bleibt die hämische Draufschau auf TV-Deutschland das zentrale Element der Sendung. „Warum wir zurück sind?", fragt Pufpaff – und löst gleich auf: „Weil‘s nötig ist! Wir werden richten und strafen für den ganzen Schrott, den es da draußen gibt."

Was bin ich froh, Leute. Erstes prominentes Opfer: „Wetten, dass..?" – auch diese Reanimation bietet natürlich reichlich Stoff für eine gagreiche Nachbetrachung. Zehn Minuten lang referiert Pufpaff mit vielen kleinen Einspielern über die betagten Gäste („Als Gottschalk jung war, hatte Deutschland ganz andere Grenzen“) und die quietschende Michelle Hunziker – ein neuer „Nippel" ist geboren. Später zeigt er seinen (gescheiterten) Versuch, sich backstage als verkleidete Helene Fischer einzuschleusen.

So richtig in Fahrt kommt Pufpaff, als er sich charmant und scharfzüngig an „Bild-TV", dessen Ex-Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Affären abarbeitet („Was schenkt man einem, der alle schon hatte?"). Und jetzt wissen wir auch endlich, wie „Bild-TV" an seine drei Zuschauer gekommen ist: Besten Dank an die „TV Total"-Redaktion.

Das Spiel mit den Humorgrenzen

Apropos: Dass Raab als Produzent und viele andere, die die Sendung schon früher gemacht haben, an der Neuauflage mitwerkeln, merkt man recht schnell. Das Gag-Niveau wird um keinen Millimeter angehoben, an manchen Stellen ist der Humor aber doch rauer als gewohnt – etwa, als Schlagerbarde Florian Silbereisen für einen Goebbels-Vergleich herhalten muss („Wollt ihr den totalen Schlagerboom?").

Aber dass Pufpaff gleich bei der Premiere die Grenzen auslotet und offenkundig keinen Bammel vor möglichen Shitstorms hat, zeugt von einem, nun ja, ordentlichen Maß an Selbstbewusstsein. Und genau das braucht es auch. Einen Typ ohne Scheu und einer Klappe, die groß, schnell und frech genug ist, um das einstündige Format über die Runden zu bringen. Meine anfänglichen Zweifel sind verpufft – ich bin positiv überrascht.