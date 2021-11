21-jähriger Autolenker in Längenfeld nach Kollision mit Traktor verletzt

Längenfeld – In Längenfeld kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, als ein 21-jähriger Pkw-Lenker einen Traktor überholen wollte. Der 21-Jährige verlor die Kontrolle über sein Auto, als er den nach links abbiegenden Traktor seitlich touchierte.

Das Auto kam von der Straße ab und stürzte in einen Wassergraben. Der 21-Jährige wurde dadurch unbestimmten Grades an der Halswirbelsäule verletz. Nach einer Erstversorgung durch die Rettung wurde er in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.