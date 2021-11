„Sex Work – Lock Down“: Frauen mit speziellem Beruf im Fokus

Zu ihrem aktuellen Projekt „Sex Work – Lock Down“ sei sie eigentlich durch Zufall gekommen, sagt die in Wien lebende Lanserin anlässlich der Eröffnung ihrer Ausstellung im Innsbrucker „Reich für die Insel“. Wissend, wie heikel dieses Thema ist, gerade in Zeiten von Corona. In denen sich die Probleme, die Sexarbeiterinnen auch in „normalen“ Zeiten haben, noch krass verstärkt hätten.