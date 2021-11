VCÖ fordert Rad-Infrastruktur-Offensive zum Schutz für Radler

Im ersten Halbjahr kamen heuer in Tirol zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben. Österreichweit waren es 23 Tote.

Wien – Die Zahl der tödlich verunglückten Rad-, E-Bike- und E-Scooter-Fahrenden ist von 17 im 1. Halbjahr 2020 auf heuer 23 gestiegen. Das geht aus der gestern veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik der Statistik Austria hervor – siehe mehr auf Seite 14. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) betont, dass der Radwege-Ausbau massiv der steigenden Anzahl der Radfahrerinnen und Radfahrer hinterherhinkt, und fordert eine Rad-Infrastruktur-Offensive in den Städten, Gemeinden und Regionen.

Bei den tödlichen Fahrrad-Unfällen gibt es sehr große Bundesländer-Unterschiede, wie die Analyse des VCÖ zeigt. Allein in Oberösterreich kamen zehn Rad-, E-Fahrrad- und E-Scooter-Fahrende ums Leben. Die zweithöchste Opferzahl weist Niederösterreich mit fünf auf, in vier Bundesländern (Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg) starben jeweils zwei Personen mit Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter. Keinen tödlichen Radfahr-Unfall gab es im Burgenland, in Kärnten und Wien.