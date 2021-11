Kanzler will am Sonntag "grünes Licht" für Lockdown für Ungeimpfte

Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag in Tirol.

Innsbruck, Wien – Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat dem Lockdown für Ungeimpfte einen konkreten Zeitplan verpasst. Man wolle an diesem Sonntag "grünes Licht" für einen solchen Lockdown geben, sagte Schallenberg am Freitag bei einer Pressekonferenz zur "Blackout"-Übung in Innsbruck. Davor würde es am Wochenende eine virtuelle Konferenz mit den Landeshauptleuten geben und zudem am Sonntag eine Sitzung des Hauptausschusses des Nationalrates.