Trotz „Geisterspiel": Mehr als eine Frage der Ehre für die ÖFB-Elf

Klagenfurt – Dass die ÖFB-Elf heute mit drei Punkten Rückstand und einem negativen Torverhältnis auf Platz vier liegend das Duell gegen Israel in Angriff nimmt, ist der Tatsache geschuldet, dass in der WM-Qualifikation weder die offensive Durchschlagskraft noch die defensive Stabilität stimmten. Einmal war’s das eine, einmal das andere, nicht selten auch beides.

Die letzten beiden Spiele (am Montag geht’s gegen Moldawien) sind auch eine Frage der Ehre. Nicht zuletzt nach der 2:5-Niederlage in Israel, bei der Österreich-Schreck Eran Zahavi groß auftrumpfte. „Wir haben dort viele Chancen vergeben. Dass das keinen Spaß gemacht hat, ist klar“, erinnert sich Angreifer Marko Arnautovic.

Der Blick ist vor allem in die Zukunft gerichtet. Können zwei Siege den Job von Franco Foda noch retten, damit der Deutsche mit dem ÖFB-Team im März ins Play-off für die WM in Katar gehen kann? „Für mich persönlich hat das Match gegen Israel keinen Finalcharakter. Es geht ums große Ganze. Und wir haben keine gute Quali gespielt. Es geht darum, mit hoher Intensität wieder eine positive Tendenz herzustellen“, stellte Foda klar. Die Wahrheit liegt am Platz – und da sind die Spieler gefragt.

Während Israel unter dem Trio die Qualitäten vor allem in der Vorwärtsbewegung durchaus abrufen konnte und sich in der Weltrangliste unter dem österreichischen Coach Willi Ruttensteiner auf Platz 80 hocharbeitete, rutschte das ÖFB-Team unter Foda auf Rang 32 ab.

„Zufrieden kann man natürlich nicht sein mit der Nicht-Qualifikation. Ich hätte nicht so große Sorgen, wenn ich am Freitag Spieler wie Hinteregger (Frankfurt, Anm.), Alaba (Real) und Sabitzer (Bayern) bis hin zu Arnautovic (Bologna) zur Verfügung hätte“, spielte Ex-ÖFB-Sportdirektor Ruttensteiner darauf an, welchen Pool an Legionären der österreichische Fußball in den letzten 20 Jahren hervorgebracht hat. Vor und nach der EURO fehlte aber das Wichtigste – positive Resultate. Nur damit kann man das Niemandsland wieder verlassen.