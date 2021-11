Hoeneß poltert gegen ManCity und PSG: „Euer scheiß Geld, das reicht nicht"

Nach neun Meisterschaften in Serie würde sich der frühere Bayern-Patron Uli Hoeneß in der deutschen Bundesliga mehr Wettbewerb wünschen. „Sollen wir jetzt den Betrieb einstellen, damit die Bundesliga wieder spannend wird oder sollen wir in Zukunft mit zehn Mann spielen? Das ist doch eine leidige Diskussion. Ich bin auch nicht glücklich, wenn ich sehe, dass wenn wir 1:0 führen, dass nicht mehr viel passieren kann. Das gefällt mir auch nicht", sagte Hoeneß im Podcast „11 Leben - Die Welt von Uli Hoeneß". Der FC Bayern werde aber einen „Teufel tun zu sagen, nach einer 3:0-Führung spielen wir nur noch zu sechst weiter."