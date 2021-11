Krise immer dramatischer: Libanon auf dem Weg zum gescheiterten Staat

Beirut – Der Libanon läuft wegen einer schweren Wirtschaftskrise und fehlender Reformen nach Einschätzung der Vereinten Nationen akut Gefahr, ein gescheiterter Staat zu werden. Eine beispiellose Krise habe das Land an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, so der UNO-Sonderberichterstatter für extreme Armut, Olivier De Schutter, am Freitag zum Abschluss eines fast zweiwöchigen Besuchs in dem Land am Mittelmeer. Ohne umgehende Reformen werde sich die Abwärtsspirale weiter beschleunigen.