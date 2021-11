Nach 432 Rennen ist Schluss: Valencia als letzte Ordination von "Dottore" Rossi

Superstar Valentino Rossi verabschiedet sich aus der MotoGP. © JOSE JORDAN

Valencia - Eine lebende Legende nimmt am Sonntag Abschied von der MotoGP. "Dottore" Valentino Rossi geht beim Saisonabschluss in Valencia zum letzten Mal an den Start, nach 25 Jahren im Grand-Prix-Zirkus und 9 Weltmeistertiteln, davon 7 in der Motorrad-Königsklasse. Seine größte Leistung sei aber gewesen, den Sport populärer gemacht zu haben, stellte Rossi fest. "Ich bin so etwas wie eine Ikone geworden, und das ist wunderbar", erklärte der 42-Jährige am Donnerstag.

In Valencia wird Rossi zum 432. Mal an den Start gehen, mit 89 Siegen und 199 Stockerlplätzen in der MotoGP ist er zugleich Rekordhalter und fast doppelt so alt wie der aktuelle Champion Fabio Quartararo (22). Seine Karriere startete er in der 125ccm-Kategorie und holte dort 1997 seinen ersten WM-Titel, gefolgt von jenem 1999 in der 250er-Klasse. 2001 stieg er schließlich in die Topkategorie um, wo er zwischen 2001 und 2009 siebenmal triumphierte.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

"Ich habe mir diesen Moment immer vorgestellt ... es ist ein komisches Gefühl. Ich will es normal über die Bühne bringen, aber das ist nicht möglich. Große Emotionen gerade", sagte Rossi nach einer Ehrenzeremonie, in der all seine Titel-Motorräder noch einmal vor der Presse gezeigt wurden.