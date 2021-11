Waghalsige Flucht eines Pkw-Lenkers vor Vorarlberger Polizei

Lustenau – Ein 25-jähriger Pkw-Lenker ist in Vorarlberg in der Nacht auf Freitag in einer waghalsigen Fahrt vor der Polizei geflüchtet. Nachdem er in Dornbirn Anhaltezeichen missachtet hatte, fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit nach Lustenau. Dabei rammte er mehrmals einen Polizeiwagen seitlich, um ihn von der Straße zu drängen. Ein unbeteiligtes entgegenkommendes Fahrzeug landete abseits der Straße. Letztlich wurde der 25-Jährige gefasst, ein Suchtgifttest verlief positiv.

Der Mann geriet laut Exekutive gegen Mitternacht in der Klostergasse in eine Verkehrskontrolle, ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und trat aufs Gaspedal. Sofort nahm die Polizei die Verfolgung auf. In der Reichsstraße in Lustenau gelang es den Beamten, das Fahrzeug des 25-Jährigen bei einer Tankstelle anzuhalten. Daraufhin flüchteten der Mann und zwei Mitfahrer zu Fuß in Richtung des Rheins. Die Polizisten blieben dem Trio auf den Fersen, einer gab einen Schuss ins Erdreich ab.