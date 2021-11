Abschuss von Wolf 118MATK nicht mehr erlaubt, Land kündigt Revision an

Innsbruck – Der bereits zum Abschuss freigegebene Wolf 118MATK im Oberland darf vorerst nicht mehr entnommen werden. Wie das Land Tirol am Freitagnachmittag in einer Aussendung bekannt gab, lässt das Landesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen den Abschussbescheid zu. „Wir werden in Revision gehen und das Höchstgericht anrufen“, kündigte LHStv. Josef Geisler an. Ohne die Möglichkeit, rasch einzugreifen, sei jeder Abschussbescheid totes Recht.