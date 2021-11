Sölden – Im „Giggijoch"-Skigebiet in Sölden kam es am Freitag zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei Skifahrern. Ein 52-jähriger Däne war mit einem 42-jährigen Polen kollidiert und erlitt dabei eine schwere Beinverletzung. Der Pole verletzte sich schwer an der Schulter.