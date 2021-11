Sevda Chkoutova im Wörgler Polylog: Den Albträumen entschwimmen

Wörgl – Die traumatischen Gewalterfahrungen, die Sevda Chkoutova in ihrer Kindheit machen musste, versucht die inzwischen 43-Jährige mit den Mitteln der Kunst zu verarbeiten. Meist in der Form von auf großen Papieren ausgebreiteten, in akribischer Delikatesse zelebrierten Zeichnungen, in denen die seit ihrem 20. Lebensjahr in Wien lebende Rumänin, die an der Wiener Akademie bei Sue Williams und Gunter Damisch studiert hat, tief eintaucht in ihre noch immer zutiefst verwundete Seele.