Achental hat neue Kümmerer

Der gemeinnützige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich um Mitmenschen in seelischer oder materieller Not, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres Religionsbekenntnisses, zu kümmern.Obmann Erwin Bachinger und sein Team sind aber nicht nur rund um den Achensee im Einsatz, sondern darüber hinaus auch in der Gemeinde Steinberg am Rofan. Und das, obwohl Steinberg eigentlich zur Diözese Salzburg gehört. „Aber ganz dem vinzentinischen Gedanken folgend, machen wir diesbezüglich auch hier keinen Unterschied und angesichts der geografischen Lage macht es einfach Sinn, die Steinberger hier miteinzubeziehen“, erklärt Bachinger.