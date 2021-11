Reuttes Kaufleute starten Weihnachtslosaktion

Wie gehabt erhält der Kunde pro 20-Euro-Einkauf eine Teilnahmekarte. Diese sollte umgehend ausgefüllt und in eine Gewinnbox eingeworfen werden, denn auch heuer stehen vier Zwischenverlosungen auf dem Programm. Diese finden jeweils am Freitagabend statt, ab Mittag werden die Teilnahmekarten von den Geschäften abgeholt. Wöchentlich dürfen sich 14 Gewinner über Preise freuen – sieben erhalten Sachpreise im Wert von je 200 Euro, sieben weitere Familienkarten für die Alpentherme sowie Begehungskarten für die Highline. Daraufhin wandern die Teilnahmekarten wieder in die Ziehungsbox und nehmen an der nächsten Verlosung teil.