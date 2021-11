Winterbeleuchtung in Innsbruck als Symbol der Zuversicht

Michael Perger, Obmann des Innsbrucker Zentrumsvereins, konnte dazu Vertreter von Stadt, Land, Tourismusverband und Wirtschaftskammer (als größte Finanzierungspartner) begrüßen. Wirtschaftsstadträtin Christine Oppitz-Plörer, die per Knopfdruck symbolisch das leuchtende „Innsbruck“-Logo am Adolf-Pichler-Platz in Gang setzte, sprach von „neuem Licht“ für die Stadt, das den Menschen Hoffnung geben solle, und widmete es den Mitarbeitern in den Krankenhäusern, „die Unvorstellbares leisten“. Sie gab ebenso einen klaren Impfappell aus wie LR Toni Mattle, der Impfen ein „Zeichen der Solidarität“ nannte.