Wahlkampf in Kufstein und Wörgl nimmt Fahrt auf

Kufstein, Wörgl – In der zweitgrößten Stadt Tirols und zugleich der größten, in der im Februar 2022 eine Gemeinderatswahl stattfindet (in Innsbruck wird zu anderen Zeiten gewählt), hat sich nach Stefan Graf (Grüne) nun auch eine Herausforderin des amtierenden Bürgermeisters Martin Krumschnabel deklariert. Die Hoffnungen der NEOS liegen dabei auf Birgit Obermüller, die die erste Frau an der politischen Spitze der Stadt werden will.