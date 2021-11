Lösung für Radweg in Kitzbühel gefunden

Kitzbühel – Inoffiziell wurde er schon lange genutzt, nun wird er endlich legal. Der Gemeinderat in Kitzbühel musste in seiner jüngsten Sitzung über einen Dienstbarkeitsvertrag für einen Rad- und Fußweg von Sonngrub nach Winklernfeld entscheiden. Mit diesem Weg können die Bewohner aus Sonngrub, ohne über die Pass-Thurn-Straße fahren zu müssen, ins Stadtgebiet kommen. Die Versuche, hier einen Verbindungsweg zu schaffen, gibt es schon seit 2011.

„Nun ist es uns gelungen, mit dem Grundstückseigentümer eine Einigung über einen Wegverlauf zu erzielen“, freut sich GR Georg Wurzenrainer (ÖVP), Obmann des Bau- und Raumordnungsausschusses. Die Lösung sei gelungen, da es damit eine Anbindung in die Badhaussiedlung gebe und damit auch eine Busanbindung. Auch hätten alle anderen Varianten an den landwirtschaftlichen Flächen des Eigentümers vorbeigeführt. „Er wollte aber der Hundekotproblematik aus dem Weg gehen, da die Flächen landwirtschaftlich genutzt werden.

Die Einigung sieht aber auch eine Änderung des Raumordnungskonzeptes vor. Denn der Grundstückseigentümer wünscht sich einen Widmungstausch. Sprich, er möchte bereits gewidmete Flächen in einem anderen Bereich seines Grundstücks in den Bereich des Radweges verlegen lassen. Insgesamt handelt es sich um zwei Flächen, eine mit 1424 m² und eine weitere mit 605 m². Die kleinere Fläche muss angepasst werden, die große wird in den Bereich des Radweges verschoben. Für die kleinere Fläche wird der Neffe des Eigentümers einen Raumordnungsvertrag bekommen.