Platter unterstützt Schallenberg: „Wir haben alle dasselbe Problem“

Platter (l.) und Schallenberg wollen am Sonntag die bundesweiten Beschränkungen für Nicht-Geimpfte mit den Landeschefs vereinbaren.

Innsbruck – Spätestens Freitagfrüh war nach einem Rundruf von Tirols LH Günther Platter (VP) unter seinen Landeshauptmannkollegen klar: Ein bundesweiter Lockdown für Ungeimpfte ist unvermeidbar. „Ich habe dafür viel Zustimmung erfahren, wir haben alle dasselbe Problem“, sagte er. Als Föderalist habe er sich trotzdem stets für einheitliche Regelungen in den Ländern ausgesprochen.

Mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP), der Freitag wegen der „Blackout“-Übung in Innsbruck weilte, hat Platter die weitere Vorgangsweise abgestimmt. Sonntag um 10 Uhr werden sich die Landeshauptleute mit Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) virtuell treffen, bereits am Abend soll der Hauptausschuss des Parlaments die Verordnung dafür absegnen. Für Salzburg und Oberösterreich wird der Lockdown für Ungeimpfte jedenfalls schon ab Montag gelten, möglicherweise bereits bundesweit. Oder erst im Laufe der kommenden Woche. In Oberösterreich sind auch alle Veranstaltungen abgesagt.