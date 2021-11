Gerüstet für den Blackout: Ohne Netz, dafür mit doppeltem Boden

Innsbruck – Was nach Stoff für einen Katastrophenfilm klingt, ist längst nicht mehr nur ein Thema fürs Kino: ein weitreichender Stromausfall. Zwar konnte so ein Blackout hierzulande bisher abgewendet werden, ist aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen – etwa dann, wenn während langanhaltender Kälteperioden der Strombedarf in Europa derart in die Höhe schießt, dass das Netz zusammenbricht. In diesem Fall gilt es, zunächst rasch die systemkritische Infrastruktur mit Energie zu beliefern und dann Schritt für Schritt die Stromversorgung für alle wieder herzustellen. Damit Behörden und Einsatzkräfte auf ein derartiges Szenario vorbereitet sind, hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in seiner Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz die bundesweite Blackout-Übung „Energie 21“ initiiert, die gestern über die Bühne gegangen ist.

So probten etwa in Innsbruck am Fuße des Patscherkofels unter anderem Bundesheer, Feuerwehr, Polizei, Rettung, Bergrettung und Spezialisten der Tinetz den Ernstfall. Dabei griffen sie auch in die Trickkiste mit doppeltem Boden und bewiesen Know-how und Innovationsgeist: Auf dem Programm standen Personenbergungen aus Gondeln und die Versorgung von Verletzten in Notzelten. Mithilfe eines Blackhawk-Hubschraubers wurde außerdem ein provisorischer Strommast aufgestellt – in Minutenschnelle nach einem in Tirol entwickelten Verfahren.