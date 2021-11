Porsche trotzt der Pandemie und Chipkrise

Salzburg – Zwei Filmpremieren, in denen Markenbotschafter Aksel Lund Svindal im Mittelpunkt steht, waren Grund genug für den stellvertretenden Porsche-Vorstandsvorsitzenden Lutz Meschke, nach Salzburg zu kommen. Was für ihn als Wahl-Tiroler (zweite Heimat in Going) ja kein Problem war. Doch der 55-jährige Vorstand für Finanzen und IT konnte auch über die Lage der Stuttgarter in doppelt schwieriger Zeit berichten. Die erfreulichste Nachricht: Porsche kann dem Mangel an Halbleitern auf dem Weltmarkt trotzen und die Auslieferungen um 13 Prozent zum Vorjahreszeitraum steigern – auf 217.198 Fahrzeuge von Jänner bis September. Die Chipkrise werde die Autoindustrie noch länger begleiten, sagt Meschke: „Man muss bedenken, dass weltweit nur etwa elf Prozent der Halbleiterproduktion an die Autoindustrie gehen, der Großteil aber in Consumer Electronics. Wir sind für die Hersteller also nicht die wichtigsten Abnehmer.“ Porsche will sich nun mit Direktverträgen ohne Zwischenlieferanten absichern.